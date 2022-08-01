В Росчайкофе сообщили, что уход Lipton и Brooke Bond позитивно скажется на российской чайной отрасли

Уход с российского рынка компании Ekaterra, производящей чай Lipton, Brooke Bond и Saito, окажет позитивное влияние на отечественные компании и приведет к расширению их ассортимента продукции. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«В какой-то мере уход Ekaterra положительно скажется на объемах производства отечественных компаний – появится дополнительный стимул расширения продукции на имеющихся мощностях», — подчеркнул Чантурия.

Он отметил, что выпадение одного игрока вроде Ekaterra «не вызовет переполоха на рынке». Чантурия не исключил стандартной схемы по перепродаже бизнеса российским предприятиям.

«С высокой долей вероятности, все оборудование Ekaterra на заводе в Санкт-Петербурге останется в России, вряд ли его можно продать куда-то еще за рубеж», — пояснил глава ассоциации.

Он добавил, что подобная схема уже была опробована на кофейном рынке в начале мая. Тогда компания Paulig, у которой было локализировано предприятие по обжарке зерен, продала его фирме-конкуренту Milagro.

1 августа в пресс-службе Ekaterra заявили о прекращении производства чаев Lipton, Saito и Brooke Bond в России. Эти бренды перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого Ekaterra полностью прекратит их продажу на российском рынке. В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес».