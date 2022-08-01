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В ЦБ сообщили, что только 5% российских предприятий ожидают сокращение занятости

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Банк России/YouTube

Только 5% предприятий в России ожидают сокращение занятости «в той или иной форме». Данные об этом следуют из опроса российского Центробанка, результаты которого содержатся в докладе о денежно-кредитной политике.

«Сокращение занятости в той или иной форме ожидают 5% предприятий, в основном эти предприятия планируют перейти к режиму неполной занятости», — говорится в докладе регулятора.

В Банке России отметили, что на сегодняшний день ситуация на рынке труда остается стабильной. Однако в ходе продолжающейся перестройки национальной экономики существует вероятность усиления перетоков рабочей силы между компаниями и секторами.

В конце июня глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров рассказал в интервью «Газете.Ru», что уровень безработицы в России сейчас находится на стабильном уровне, однако к концу 2022 года может вырасти.

Ранее 1 августа в Центральном банке России заявили, что национальная экономика будет сокращаться в годовом выражении до середины 2023, после чего начнет расти восстановительным темпом.

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