Представитель ЕК: у Евросоюза нет денег для выделения Украине кредита на 8 млрд евро

Для выделения кредитов Украине в размере 8 млрд евро Еврокомиссии (ЕК) необходима дополнительная подушка финансовой безопасности. Пока в бюджете Евросоюза средств на это нет, заявила представитель пресс-службы ЕК. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, такой подушкой безопасности могли бы стать гарантии от стран ЕС.

«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», — сообщила представитель пресс-службы.

Она добавила, что новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% из-за повышенных рисков. В качестве альтернативных вариантов обеспечения кредитов Еврокомиссия рассматривает гарантии от стран ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев получил первый транш макрофинансовой помощи на €500 млн от Евросоюза. В министерстве финансов страны отметили, что эти деньги будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета и будут способствовать сохранению финансовой стабильности в стране.