Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на сумму €1,2 млрд

Франция заморозила российские активы на сумму €1,2 млрд, не считая активов Центробанка. Об этом заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при министерстве финансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла, сообщает Tribune.

«Сумма замороженных российских активов составляет €1,2 млрд, не считая активов российского Центрального банка», — сказал Валетт-Валла.

Уточняется, что это финансовые и нефинансовые активы, к примеру, недвижимость.

12 июля европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге говорил, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам.

Ранее сообщалось, что большая часть замороженных в ЕС российских активов приходится на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург.