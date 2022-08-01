В кабмине ФРГ не знают о «физическом местонахождении» турбины Siemens

Заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что «физическое местонахождение» турбины Siemens для «Северного потока» неизвестно. Об этом он сказал в ходе брифинга в Берлине, передает РИА «Новости».

«Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно», — сказал Бюхнер.

28 июля вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявлял, что Берлин со своей стороны предоставил все документы для отправки в Россию турбины, необходимой для «Северного потока», но Россия, по его словам, затягивает процесс.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман говорила, что Берлин не видит технических проблем для поставки турбины Siemens в РФ для возобновления поставок природного газа на полной мощности «Северного потока».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле надеются на доставку в Россию и монтаж турбины для газопровода «Северный поток», отправленной после ремонта Канадой.