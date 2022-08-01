Путин: Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО, введя санкции против России

Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики санкциями против Москвы просто «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует», — сказал президент РФ.

По его словам, некоторые западные страны, «по-видимому, не хотят и вспоминать» об этих принципах, так как «просто неловко об этом говорить». Он также назвал ограничения на работу российских металлургов «откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».

«Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — [санкции] представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — резюмировал Путин.

Ранее британская газета The Financial Times писала, что Запад воздерживается от введения новых санкций в отношении российской нефти, так как опасается усугубления мирового энергетического кризиса.