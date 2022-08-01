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РБК: Мордашов попросил власти снизить тарифы РЖД на перевозку черных металлов

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов попросил правительство отменить экспортную надбавку на тарифы РЖД в размере 8% в отношении черных металлов. Письмо об этом председатель профильной ассоциации направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, пишет РБК.

Также он просит «в срочном порядке» предоставить металлургическим компаниям скидки ради сохранения объемов поставок продукции за границу. Эти скидки, как указывает Мордашов, нужны металлургам в связи с тем, что в настоящее время сложилась «критическая ситуация» c перевозками металлопродукции на экспорт из-за значительного роста стоимости транспортной составляющей.

По состоянию на июль 2022 года траты на экспорт металлопродукции в среднем достигли 15% от конечной стоимости продукции, на Дальний Восток — 23%. Еще весной доля транспортной составляющей была на уровне около 7%. Транспортные расходы выросли с $40 на тонну в январе до $56 на тонну в июне.

«Русская сталь» объединяет крупнейших производителей̆ металлургической продукции в России. Речь идет о «Северстали», Evraz, «Магнитогорском металлургическом комбинате» (ММК), «Новолипецком металлургическом комбинате» (НЛМК), «Мечеле», «Металоинвесте», «Объединенной металлургической компании» (ОМК), «Трубной металлургической компании» (ТМК) и других.

Совокупно эти предприятия производят 98% российского чугуна, 90% стали и 63% труб. На экспорт приходится около 40% продаж металлургов.

В начале июля сообщалось, что сталелитейные компании России снизили производство стали в июне от 20 до 50%.

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