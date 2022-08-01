Посол России Павлов заявил об интересе Филиппин к системе «МИР» для взаиморасчетов

Посол России в Маниле Марат Павлов заявил, что Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчетов. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Вопрос альтернативных платежных систем действительно весьма актуален в настоящее время. Нам поступают сигналы от филиппинской стороны, прежде всего, от представителей бизнес-сообщества на этот счет», — сказал Павлов.

По его словам, бизнесмены проявляют интерес к системе «МИР», которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчетов между субъектами двух стран.

27 июля заместитель главы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявлял, что в скором времени в его стране запустят российскую платежную систему «МИР». По его словам, необходимые договоренности для внедрения новой платежной системы в стране уже есть.

Ранее стало известно, что на Кубе завершился первый этап по внедрению в стране карт российской банковской системы «МИР».

До этого в платежной системе «МИР» рассказали, что ее картами можно пользоваться в 11 зарубежных странах.