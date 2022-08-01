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Минобороны Турции назвало время выхода первого судна с зерном из украинского порта

Минобороны Турции: первое судно с зерном выйдет из украинского порта в 08.30 мск

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Vincent Mundy/Reuters

Первое судно с зерном выйдет из украинского порта в 08.30 мск, сообщили в Минобороны Турции, передает ТАСС.

«Достигнута договоренность о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени (совпадает с московским. — «Газета.Ru») и направится в Ливан», — говорится в сообщении.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 3 августа первый караван из 16 сухогрузов с украинским зерном дойдет до территориальных вод Турции.

29 июля послы стран «Большой семерки» приехали в Одессу, чтобы проконтролировать соблюдение сделки.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын говорил, что до начала отгрузки судов необходимо решить детали с Россией.

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