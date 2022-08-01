Операционный директор Артемьева назвала ситуацию, когда наличные надежнее карт

Операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала агентству «Прайм» о ситуациях, когда лучше не использовать банковские карты.

В первую очередь, по ее словам, речь идет о покупках в подозрительных интернет-магазинах. Эксперт предостерегла вводить на таких сайтах данные своей карты, также перед оплатой следует проверить магазин на надежность. Артемьева уточнила, что подозрительными являются магазины, которые существуют всего несколько месяцев и те, которые собрали много негативных отзывов.

«Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на нее только ту сумму, которую вы собираетесь потратить», — посоветовала специалист.

Второй ситуацией, когда лучше воспользоваться не картой, а наличными, являются поездки границу, так как пользоваться там выпущенными в России банковскими картами.

Ранее сообщалось, что Московский кредитный банк (МКБ) и ДОМ.РФ планируют начать выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.