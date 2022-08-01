Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Российская фигуристка Медведева объяснила важность дорогой одежды 06:01
«Ъ»: российские суды вместо депортации стали освобождать украинцев 06:00
Операционный директор Артемьева назвала ситуацию, когда наличные надежнее карт 05:59
США приземлили несколько сотен самолетов, включая F-35, из-за проблем... 05:56
В Якутии выявили превышение химических веществ в воздухе из-за лесных пожаров 05:37
Легенда «Баварии» заявил, что Роналду — не игрок для мюнхенского... 05:32
Гидрометцентр: жара до +32 °С придет в Москву в начале августа 05:27
Охранник дал пощечину знаменитому фотографу «Формулы-1» на Гран-при... 05:17
SC: Шольц и Макрон скоро начнут «ссориться» с Брюсселем в поисках... 05:11
Северная Корея поздравила Китай с днем образования армии корзиной цветов и... 05:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Известия»: в ЦБ не нашли предпосылок для деноминации в России

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил в интервью «Известиям», что в настоящее время в России нет экономических предпосылок для деноминации.

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать», — сказал он.

Он пояснил, что модернизация банкнот подразумевает сделать их «качественными, более долговечными и защищенными». Белов привел в пример деноминацию 1998 года, когда после периода гиперинфляции в стране замена купюр стала своего рода «отсечением периода финансовой нестабильности». Тогда старые купюры изымались через торговые сети и кредитные организации, процесс затянулся на три года, была проделана огромная работа, указал зампред ЦБ.

Ранее Банк России выпустил новую 100-рублевую купюру, она получила обновленный дизайн и усиленный защитный комплекс.

Позднее совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных купюр номиналом в 1000 руб. и 5000 руб. Как рассказал Сергей Белов, экспертные группы предложили для новых банкнот около 30 объектов-символов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть