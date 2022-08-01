В Британии рассказали, почему Запад медлит с санкциями против нефти из РФ

Запад воздерживается от введения новых санкций в отношении российской нефти, так как опасаются усугубления мирового энергетического кризиса, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Издание напоминает, что Великобритания так и не присоединилась к запрету Евросоюза страховать суда, перевозящие российскую нефть, в итоге в стране запретили страховать лишь суда, везущие нефть из России в само королевство. По мнению авторов статьи, это решение было связано с тем, что в США испугались угрозы резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита из-за полного запрета на российскую нефть.

Во избежание энергетического кризиса в Еврокомиссии предусмотрели исключения из введенных ранее санкций, они позволили европейским фирмам продолжить сотрудничество с некоторыми российскими компаниями во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов. Представитель Lloyd's of London Патрик Дэвисон заявил, что в Великобритании нет запрета на страхование судов, осуществляющих поставки российской нефти в другие страны, тем не менее заинтересованные лица тесно взаимодействуют с властями и будут следовать их указаниям в случае принятия новых ограничительных мер.

По данным источников Financial Times, в руководстве США и Великобритании заявили, что сообщили, что полный запрет на страхование судов с нефтью из РФ может быть введен к концу года.

Ранее в США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем российской нефти.