Россия и Белоруссия обозначили перечень проектов в импортозамещении

Первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь сообщил, что Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения с объемом финансирования в $1,3 млрд, передает РИА «Новости».

По его словам, определен пул 11-14 проектов, в настоящее время диалог и отбор проектов продолжается. Чеботарь отметил, что, в частности, предполагается создание собственного литья и расширение производства компонентов для сельскохозяйственного машиностроения и проекты в производстве лесозаготовительной техники. По оценкам белорусских экспертов, в случае выхода на производственные мощности для рынков обеих стран речь идет о замещении на $300-400 млн в год, экспортный потенциал оценивается в сумму около $700 млн.

Чеботарь заявил, что только в первом квартале текущего года Белоруссия произвела импортозамещающей продукции на $2,7 млрд, в полугодии ожидается около $6,5 млрд.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии и РФ практически неразделимые системы в экономическом плане.