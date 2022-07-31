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В Белоруссии заявили, что страна не планирует экспорт зерна

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло заявил, что страна не планирует экспортировать зерно. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.

«Наверное, мы не можем говорить о каком-то экспорте зерна, потому что все последние годы наша страна не занималась экспортом. Почему? Потому что достаточно большой объем зерна потребляется для нужд животноводства», — сказал он.

По его словам, первостепенная задача — обеспечение зерном белорусского животноводства и производство продуктов питания для людей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова помочь вывезти зерно с территории Украины.

Ситуация на Украине и введение антироссийских санкций повлекли за собой нарушения поставок зерна, в ООН заговорили об угрозе продовольственного кризиса в ряде стран мира. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, российский Военно-морской флот обеспечит беспрепятственный проход судам с зерном с Украины, если Киев решит проблемы разминирования своих прибрежных вод.

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