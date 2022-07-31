Во Франции сравнили ситуацию в Германии с «мрачными 90-ми»

Журналист Кристоф Бурдуазо в своей статье для французской газеты Libération написал, что нынешнюю ситуацию в Германии можно сравнить с тяжелой экономической ситуацией 1990-х годов, когда ГДР И ФРГ объединились. По его словам, сложившаяся ситуация напоминает об этих «мрачных» годах.

Он указал, что по итогам второго квартала Берлин демонстрирует одни из самых плохих показателей в зоне евро

«Крупнейшая экономика Европы начала стагнировать и находиться на грани рецессии», — заявил автор публикации.

Также он отметил, что кризис отражается не только на внутреннем потребительском спросе, но и на деловом климате страны.

«Уровень делового климата, ежемесячно измеряемый Институтом экономических исследований исходя из данных о 9000 предприятий, упал до самых низких показателей за последние два года», — говорится в материале.

В статье приводятся данные Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, согласно которым, каждая шестая компания Германии уже сократила объемы производства из-за экономического кризиса.

Ранее сообщалось, что немецкая экономика не показала рост во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда в стране были введены наиболее серьезные ограничения, связанные с коронавирусом.

До этого обозреватель Bloomberg Мария Тадео выразила мнение, что Германия теряет свои лидерские позиции в Евросоюзе в связи с энергетическим кризисом.