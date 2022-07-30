Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зеленский: Киев решил эвакуировать подконтрольную ему территорию Донецкой области 23:14
NI: США должны убедить Киев в урегулировании конфликта путем переговоров 23:08
В Петербурге из-за санкций закрыли концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик 22:56
Дубль Нобоа позволил «Сочи» одержать победу над «Ахматом»... 22:46
Адвокат Гелбахиани: Саакашвили уходит из грузинской политики 22:37
WADA потребовало от российского хоккеиста Ничушкина признаться в употреблении допинга 22:31
В США житель штата Иллинойс выиграл $1,33 млрд в лотерее Mega Millions 22:31
Times: фонд принца Чарльза получил £1 млн от родственников Усамы бен Ладена 22:29
В Минобороны России заявили о размещении украинскими военными РСЗО... 22:20
Комик из США Ной вспомнил шутку про пьяную женщину после решения Пелоси посетить... 22:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в Москве

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров в Москве. Сообщение о невозможности заказа из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза убрано с сайта компании.

Ранее покупателям из Москвы было временно недоступно оформление заказов на сайте IKEA из-за отсутствия интервалов доставки.

Чтобы попасть на сайт, по-прежнему работает автоматическая очередь для онлайн-покупок.

25 июля ретейлер IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров. Как заявляли в компании, продажа осуществляется, пока «в вашем городе» есть доступные интервалы для доставки и самовывоза.

В середине июня компания сообщала, что окончательно уходит из РФ, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране.

Ранее руководители ФСИН по Свердловской области заявляли, что продукция колоний ведомства может заменить в России IKEA. По их словам, качество их мебели — «даже лучше», а цены — ниже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть