IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в Москве

IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров в Москве. Сообщение о невозможности заказа из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза убрано с сайта компании.

Ранее покупателям из Москвы было временно недоступно оформление заказов на сайте IKEA из-за отсутствия интервалов доставки.

Чтобы попасть на сайт, по-прежнему работает автоматическая очередь для онлайн-покупок.

25 июля ретейлер IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров. Как заявляли в компании, продажа осуществляется, пока «в вашем городе» есть доступные интервалы для доставки и самовывоза.

В середине июня компания сообщала, что окончательно уходит из РФ, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране.

Ранее руководители ФСИН по Свердловской области заявляли, что продукция колоний ведомства может заменить в России IKEA. По их словам, качество их мебели — «даже лучше», а цены — ниже.