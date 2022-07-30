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Times: фонд принца Чарльза получил £1 млн от родственников Усамы бен Ладена

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Alastair Grant/AP

Благотворительный фонд наследника британского престола, принца Уэльского Чарльза получил £1 млн ($1,2 млн) от родственников бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена. Об этом сообщает газета The Times.

В публикации отмечается, что в 2013 году Чарльз лично встретился в своей лондонской резиденции с бизнесменом Бакром бен Ладеном, который возглавлял крупный строительный конгломерат Binladin.
Издание подчеркивает, что советники принца призывали его отказаться от пожертвований со стороны сводного брата Усамы бен Ладена, но старший сын королевы Елизаветы II проигнорировал эти рекомендации.

Руководитель благотворительного фонда принца Чарльза Иэн Чешир утверждает, что согласие на получение пожертвований от семьи бен Ладен было полностью одобрено пятью попечителями организации.

Ранее глава Разведывательного управления Пентагона Скотт Беррье заявил, что члены террористической группировки «Аль-Каида» способны за пару лет укрепиться в Афганистане и снова представлять угрозу для территории США.

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