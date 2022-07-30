В немецкой партии Die Linke предупредили о протестах из-за санкций против РФ

Члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун заявили, что антироссийские санкции в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут сильный социальный протест. Об этом сообщает газета der Freitag.

«Полный нефтяной бойкот России с одновременной угрозой дефицита газа <…> — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся», — сказано в материале.

По мнению авторов, страны Запада допустили ошибку, когда ввели ограничения на экономическое сотрудничество с «крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития».

Политики также сообщили, что от действий властей пострадают люди с низкими и средними доходами, так как есть риск приостановки работы целых отраслей промышленности. В связи с этим, по их мнению, протестные настроения растут. Отмечается, что согласно проведенному опросу, 44% респондентов заявили о желании присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимость жизни.

Ранее газета Financial Times написала о том, что единство позиций стран Европейского союза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием в свете роста инфляции и возможных мер по энергосбережению.

26 июля министры энергетики Евросоюза достигли политического соглашения по снижению спроса на газ. Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.