Тимати заявил о полном приобретении активов Starbucks в России

Исполнитель и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что все активы Starbucks в России были приобретены, открытие первых точек состоится в августе, сейчас команда работает над поиском нового названия. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Тимати отметил, что все активы сети Starbucks приобретены и находятся под руководством исполнителя и ресторатора Антона Пинского.

Бизнесмен добавил, что посетителям заведений не следует ждать большого ребрендинга сети, но предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа. Тимати подчеркнул, что лучший дизайн до сентября украсит свыше двухсот адресов кофеен в России. Он отметил, что открытие первых точек состоится уже в августе.

Ранее стало известно, что совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и холдинг «Синдика», принадлежащий сенатору Арсену Канокову.

Отмечается, что сделка по продаже российских активов Starbucks находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети, в которых трудоустроены около 2000 человек.