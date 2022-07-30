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На рассмотрение Госдумы осенью внесут проект об упрощении трудоустройства для подростков

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uwe umstatter/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и член комитета Михаил Киселев осенью внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об упрощении трудоустройства для подростков. Об этом Метелев написал в своем Telegram-канале.

«Одна из них (инициатив) касается совершенствования трудоустройства подростков. Предложения мы готовили вместе с (членом думского комитета по молодежной политике) Михаилом Киселевым, этой осенью внесем законопроектом», — написал депутат.

Парламентарий назвал работу в школьном возрасте «мощнейшей профориентацией», возможностью получить первый заработок и усилить ответственность.

По его словам, трудоустройство школьника на подработку на сегодняшний день — это долгий и сложный процесс. Согласно инициативе, предлагается «упростить процесс получения справки от органов опеки».

Метелев пояснил, что сейчас для трудоустройства несовершеннолетнего нужна «явка с родителями и огромным пакетом документов». Инициатива также утвердит перечень разрешенных профессий для подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В январе сообщалось, что большинство школьников на первой работе рассчитывают получать более 60 тыс. руб. в месяц.

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