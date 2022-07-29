Великобритания продлила лицензию на операции с Росбанком на два месяца

Британский Минфин на два месяца продлил генеральную лицензию, позволяющую проводить операции с Росбанком, ссообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).

Из сообщения следует, что выданная 30 июня лицензия «истекает 30 сентября 2022 года». Ранее предполагалось, что ее срок действия должен завершиться 30 июля.

В OFSI уточняли, что разрешение было выдано после того, как в санкционный список Британии был включен бизнесмен из РФ Владимир Потанин. В качестве обоснования введения рестрикций указывалось приобретение предпринимателем Росбанка у французской группы Societe Generale («Сосьете женераль») на фоне ухода западного бизнеса из России из-за событий на Украине.

Ранее сообщалось, что российский универсальный банк «Росбанк» с 4 июля будет брать комиссию 0,5% в месяц с физических лиц за обслуживание валютных счетов.