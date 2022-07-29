ВВП Германии продемонстрировал нулевой рост во втором квартале 2022 года относительно 2021

Немецкая экономика не продемонстрировала рост во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда в стране были введены наиболее серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Федерального статистического агентства на своем сайте.

ВВП Германии увеличился на 1,5 п. п. с апреля по июнь. С января по март 2022 года экономический рост составил на 0,8%. Среди причин замедления экономического развития в агентстве назвали сложные глобальные экономические условия в период пандемии, нарушение цепочек поставок, рост цен и конфликт на Украине.

«Германия стоит на пороге рецессии. Высокие цены на энергоносители и угроза нехватки газа негативно влияют на экономику», — прокомментировал ситуацию президент экономического института Ifo Клеменс Фюст.

Ранее 29 июля обозреватель Bloomberg Мария Тадео выразила мнение, что Германия теряет свои лидерские позиции в Евросоюзе в связи с энергетическим кризисом.

В тот же день издание Die Welt сообщило, что жители немецкого города Байройт освистали министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время его выступления про Украину.