МСП Банк получил статус IT-компании

Минцифры включил дочернюю организацию Корпорации МСП в реестр IT-компаний в конце июля.

Решение о предоставлении аккредитации МСП Банку было принято на основании постановления правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

«Развитие информационных технологий является, без преувеличения, ключевым пунктом нашей повестки. Как банк мы обязуемся предоставлять качественный, бесперебойный и безопасный сервис своим клиентам. Мы ежедневно вкладываем все возможные ресурсы в

создание такой стабильной и отлаженной инфраструктуры», — отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

В результате сотрудники призывного возраста МСП Банка смогут получить отсрочку от армии.