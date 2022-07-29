СДЭК оценил уход DHL: меньше конкурентов — больше возможностей

После ухода DHL Express из России в части внутрироссийской доставки их клиенты ожидаемо перераспределятся между оставшимися логистическими операторами. Об этом «Газете.Ru» заявил коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров.

«Как и на любом другом рынке: чем меньше конкурентов, тем больше возможностей у оставшихся игроков. Подобное уже было, когда с российского рынка ушли UPS, TNT, DHL (в части доставки посылок из-за рубежа) в марте. После этого российский бизнес начал искать новых поставщиков, в основном в Китае, Индии, Турции, Корее», — рассказал Толстобров.

По его словам, с момента объявления DHL о закрытии доставки в Россию из-за рубежа в марте СДЭК фиксирует увеличение количества запросов от клиентов, которые ранее использовали DHL. Речь идет о сегменте b2b и экспресс-доставки грузов внутри России, добавил он.

DHL Express прекратит доставку грузов по России с 1 сентября, следует из ее сообщения на сайте. При этом отправления за границу сохраняются.

В агентстве маркетинговых исследований Data Insight «Газете.Ru» рассказали, что занять нишу DHL в России смогут Pony Express и Major Express.