Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экспорт Швейцарии в Россию в июне увеличился на 83% относительно января... 15:32
Швейцарские ученые создали батарейку из бумаги, которая активируется водой 15:31
В Бурятии арестованный попросил у полицейского чашку чая и облил его кипятком 15:30
Британия признала ошибки при выходе из Афганистана 15:25
Производитель алкоголя Diageo потерял 180 млн долларов после ухода с рынка РФ 15:24
Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за обоев с картой Украины 15:23
Басурин: Украина знала о месте содержания пленных в СИЗО в Еленовке 15:22
Стилист Катя Панч назвала самую частую ошибку россиян во время шопинга на распродаже 15:22
Овечкин пожелал удачи чешскому игроку, со скандалом перешедшему в СКА 15:21
Врач рассказал, можно ли случайно привезти клопов домой из отеля 15:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

СДЭК оценил уход DHL: меньше конкурентов — больше возможностей

close
100%
Гавриил Григоров/ТАСС

После ухода DHL Express из России в части внутрироссийской доставки их клиенты ожидаемо перераспределятся между оставшимися логистическими операторами. Об этом «Газете.Ru» заявил коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров.

«Как и на любом другом рынке: чем меньше конкурентов, тем больше возможностей у оставшихся игроков. Подобное уже было, когда с российского рынка ушли UPS, TNT, DHL (в части доставки посылок из-за рубежа) в марте. После этого российский бизнес начал искать новых поставщиков, в основном в Китае, Индии, Турции, Корее», — рассказал Толстобров.

По его словам, с момента объявления DHL о закрытии доставки в Россию из-за рубежа в марте СДЭК фиксирует увеличение количества запросов от клиентов, которые ранее использовали DHL. Речь идет о сегменте b2b и экспресс-доставки грузов внутри России, добавил он.

DHL Express прекратит доставку грузов по России с 1 сентября, следует из ее сообщения на сайте. При этом отправления за границу сохраняются.

В агентстве маркетинговых исследований Data Insight «Газете.Ru» рассказали, что занять нишу DHL в России смогут Pony Express и Major Express.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть