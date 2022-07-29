Производитель алкоголя Diageo потерял 180 млн долларов после ухода с рынка РФ

Британская компания Diageo, которая является одним из крупнейших мировых производителей алкогольных напитков, оценила убытки от прекращения деятельности в России. Об этом сообщается в финансовом отчете фирмы за 2022-й финансовый год.

Убытки на фоне ухода из РФ достигли 180 млн долларов.

«Общее влияние от прекращения деятельности в России привело к убыткам в 146 миллионов фунтов стерлингов, включая обесценивание бренда Bell's (77 миллионов фунтов)...», — поясняется в отчете.

В сумму, помимо того, включили прямые потери в размере 50 млн фунтов.

Ранее глава L'Occitane назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка.

Также концерн Renault нашел лазейку для возвращения на российский рынок.