МегаФон переводит HR-процессы на российское ПО

МегаФон переводит ключевые HR-процессы на отечественную платформу Neon. Такой шаг позволит не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно.

Компания будет в единой системе решать различные HR-задачи по адаптации сотрудников, постановке целей, расчету бонусов.

Как отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко, в компании действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности, и для реализации этих задач недостаточно стандартных IT-решений, которые предлагают большинство разработчиков.

«Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить ее в сжатые сроки под новые задачи. Решение от Nexign позволит нам улучшить клиентский опыт всех своих сотрудников и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего. Кроме того, в дополнение к улучшенному функционалу мы получим и существенную экономию», — добавил он.

Платформа Neon построена на современной микросервисной архитектуре. Каждый компонент платформы разрабатывается как отдельный IT-продукт, система находится в закрытом контуре МегаФона, а все данные переводятся в собственные ЦОДы компании.

«Neon – полностью отечественный продукт. Изначально это был внутренний корпоративный портал для сотрудников Nexign, который мы разработали самостоятельно для замены большого количества разрозненных систем. В какой-то момент мы поняли, что Neon может быть интересен и другим компаниям, поэтому решили вывести платформу на рынок», — заявила генеральный директор Nexign Наталья Комлева.

МегаФон уже перевел на новую платформу корпоративный портал и систему целеполагания. Планируется, что компания полностью перейдет на Neon до конца 2022 года.