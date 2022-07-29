«Ъ»: Kraft Heinz хочет продать заводы по производству детского питания в России

Как пишет «Коммерсантъ», американский продовольственный концерн Kraft Heinz решился на продажу своего бизнеса в России. Речь идет о заводах по производству детского питания.

Сейчас на продажу выставлены два завода и локальные бренды «Сами с усами» и «Умница».

Также, как пишет издание, компания намерена продать Ивановский комбинат детского питания и находящийся в Ставропольском крае «Хайнц-Георгиевск». Их общая мощность — 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре ежегодно.

В самой компании от комментариев отказались.