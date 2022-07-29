MasterCard потеряла 26 млн долларов во втором квартале из-за ухода из России

MasterCard потеряла до налогообложения $26 млн во втором квартале из-за приостановки деятельности в Российской Федерации, говорится на сайте компании.

Годовые потери могут составить — $37 млн.

Расходы компании составили $33 млн, по большей части они были связаны с дополнительными тратами на сотрудников. Часть расходов была компенсирована прибылью в $6 млн.

Чистая прибыль MasterCard по итогам второго квартала выросла до $2,3 млрд. Стоит отметить, что это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

MasterCard объявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине в начале марта.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года число выпущенных банковских карт в России выросло на 12 млн, до 341 млн, что составляет рекордный прирост за последние десять лет.