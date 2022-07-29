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Сергей Зверев рассказал о подорожании краски для волос эконом-сегмента

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Личный архив Сергея Зверева

Краска для волос из эконом-сегмента с марта подорожала больше остальных на российском рынке. Об этом «Газете.Ru» рассказал чемпион мира, абсолютный чемпион Европы по парикмахерскому искусству и шоумен Сергей Зверев.

«Эконом-сегмент подорожал на 50% и выше. Премиальные краски – Loreal, Kydra, Moroccanoil – подорожали в среднем на 30%. Был скачок цен на 50%, потом был откат. Краски категории «бизнес» — Schwartzkopf, Londa, Wella – поднялись в цене на 20%», — сообщил Зверев.

По его словам, из-за этого многие салоны красоты были вынуждены поднять цены на услуги по окрашиванию волос. «Цены в салонах эконом-класса не выросли, у салонов бизнес-класса чуть приподнялись. Больше всего подорожали услуги в премиальном сегменте. Клиентов по записи стало меньше, стало больше времени у топ-стилистов», — объяснил он.

Зверев отметил, что окрашивание для волос остается одной из наиболее востребованных услуг, и будет ли она дорожать в дальнейшем, зависит от присутствия иностранных производителей косметики и средств по уходу на российском рынке.

«Цена на иностранные бренды будет зависеть от развития параллельного импорта. Если крупные ретейлеры-маркетплейсы – Wildberries, Ozon — возьмутся за это, цена может упасть. Если нет, цены зафиксируются на нынешнем уровне», — подытожил Зверев.

Как выяснила «Газета.Ru», с начала весны краска для волос подорожала в российских магазинах на 30-80% в зависимости от ценового сегмента. Стилисты из разных регионов подтвердили, что сильнее всего ценник вырос на продукцию эконом-сегмента.

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