Вучич заявил о чрезвычайном положении в Сербии в ближайшие восемь месяцев

Президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала TV Pink заявил, что власти страны с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года фактически введут режим чрезвычайного положения из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием, сообщает РИА «Новости».

«На днях начинается август. До конца марта для нас в стране чрезвычайное положение, хоть мы его и не будем официально вводить», — сказал он.

Вучич также отметил, что бюджет Сербии «кровоточит». По его словам, сейчас очень сложно покрыть дополнительные расходы в энергоснабжении, социальной сфере и другие расходы.

Кроме того сербский лидер подчеркнул, что по новому трехлетнему контракту с «Газпромом» Белград в настоящий момент закупает горючее по цене $350-370 за тысячу кубометров. Речь идет о двух миллиардах кубических метров в год. Еще один миллиард кубометров страна покупает по цене рынка.

«На это мы выделили €560 млн. Это огромные деньги. Говорю это, чтобы люди поняли, насколько это трудно», — заключил президент.

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил об угрозах иностранной спецслужбы из-за его позиции по РФ. Вулин считает, что в ближайшее время одна из крупнейших спецслужб в мире начнет кампанию по его дискредитации. По словам чиновника, это может помешать ему войти в состав правительства страны.