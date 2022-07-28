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Посол РФ в Болгарии Митрофанова назвала условие возобновления поставок газа

Посол РФ: поставки газа возобновятся, если Болгария будет выполнять требования «Газпрома»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в эфире телеканала «Россия-24», что поставки газа возобновятся сразу, как болгарская сторона начнет платить за него по схеме, соответствующей требованиям «Газпрома».

«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с «Газпромом», который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся», — сказала она.

Митрофанова добавила, что в Болгарии наблюдается очень сложная ситуация в энергетической сфере, и за два последних месяца зафиксирован значительный рост цен на газ.

20 июля премьер-министр Болгарии Кирил Петков рассказал, что собирается посетить Азербайджан с целью договориться о дополнительных поставках газа на фоне энергетического кризиса в Европе.

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