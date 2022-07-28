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Заместитель генсека ООН: первое судно с украинским зерном сможет выйти из порта 29 июля

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Vincent Mundy/Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе брифинга заявил, что первое украинское судно с зерном сможет выйти 29 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся и планируем, что первое судно [с украинским зерном — «Газета.Ru»] может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра <...> Для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту. Так легче это выполнять, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия», — сказал Гриффитс.

Заместитель генсека ООН добавил, что договоренности по экспорту зерна с Украины предусматривают также и перевозку удобрений.

Ранее сообщалось, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Главное управление Египта по поставкам товаров «освободило» от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.Правительство Египта в декабре 2021 года закупило зерно по цене от $346 до $360 за тонну. Из-за конфликта на Украине забронированные грузы не были доставлены.

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