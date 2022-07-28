В Англии криптовалюты и NFT предложили выделить в отдельную категорию имущества

Юридическая комиссия Англии и Уэльса (Law Commission of England and Wales) предложила выделить в отдельную категорию личного имущества цифровые активы, включая крипто-токены и невзаимозаменяемые токены (NFT), назвав их «объектами данных», и предоставить судам право присуждать в ряде ситуаций выплату в цифровых активах.

В таком случае «объекты данных» смогут встать наряду с «вещами, находящимися во владении» и «вещами в действии».

Авторы доклада утверждают, что предложенные изменения позволят устранить пробел в правовом статусе цифровых активов, которые обладают уникальными качествами.

«Изменения также направлены на то, чтобы помочь в достижении заявленной правительством Великобритании цели, заключающейся в становлении юрисдикции Англии и Уэльса глобальным центром цифровых активов», — отмечают составители доклада.

Одним из следствий предложенных изменений является возможность назначения судами Англии и Уэльса денежных выплат в цифровых активах, уточняют эксперты.

«Мы пришли к предварительному выводу, что существует убедительный аргумент в пользу реформы законодательства для предоставления судам права по своему усмотрению присуждать средства правовой защиты (они традиционно выражены в деньгах), номинированные в определенных крипто-токенах, по подходящим делам», — говорится в документе.

В настоящее время Комиссия проводит публичные консультации вокруг содержания доклада с представителями юридического и технологического сообществ, пользователями цифровых активов.