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Песков: расторжение соглашения Египта и Украины по зерну не связано с поездкой Лаврова

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Vincent Mundy/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена соглашения между Египтом и Украиной по поставкам зерна не связана с поездкой главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку. Об этом он сообщил журналистам.

«Это вряд ли связано с визитом Лаврова, у нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет», — сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. В публикации отмечается, что главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) «освободило» от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.

Агентство утверждает, что правительство Египта в декабре 2021 года закупило зерно по цене от $346 до $360 за тонну. Из-за конфликта на Украине забронированные грузы не были доставлены.

До этого министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о возвращении уровня украинского экспорта до 30% от того, что был до спецоперации.

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