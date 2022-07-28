Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
55-летняя Николь Кидман планирует вновь стать матерью 11:54
Американский боец UFC Льюис: люди из России, Германии рождаются со значком свастики 11:52
Контрразведка Австрии: в конфликте на Украине участвует двузначное число граждан... 11:52
Захарова призвала Зеленского не обижаться, если часть Украины будет называться Русью 11:52
В США рассказали о способности «Лошарика» погружаться в три раза глубже их... 11:49
В России поступил в продажу фитнес-браслет Xiaomi Band 7 11:49
На Камчатке силовики задержали предпринимателя за дачу взятки за возврат... 11:43
Москва направила ноту Вильнюсу из-за действий банка Литвы по калининградскому... 11:41
Суд признал геноцидом убийства жителей Брянской области нацистами в 1941-1943 годах 11:40
Внук Шуфутинского репатриировался в Израиль 11:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Ягодном союзе допустили снижение урожая земляники, клубники, смородины, малины на 30-50%

close
100%
Depositphotos

Производители ягод ожидают снижения урожая земляники, клубники, смородины, малины, облепихи и других культур на 30-50% в 2022 году относительно сезона прошлого года. Об этом пишет издание «Известиям» со ссылкой на сообщение директора Ягодного союза Ирины Козий.

Сокращение объема урожая подтвердили такие производители ягод, как «Слободские ягодники», КФХ Ворожейкина, «Прессинг», «Тульский сад». Например, в компании «Слободские ягодники» сказали, что по объему малины падение составит 50%, по остальным видам ягод чуть меньше. Владелец «Тульского сада» Евгений Митницкий почеркнул, что в 2023 году он ожидает еще большего сокращения урожая.

Производители связали падение урожая с погодными условиями, перебоями в поставках удобрений и средств защиты растений. По словам Митницкого, после февраля иностранные производители приостановили поставки своей продукции. Запасов на складах осталось очень мало, а аналогов российского производства нет.

В Минсельхозе представили более оптимистичные данные. В ведомстве отметили, что на 19 июля в организованном секторе собрали 8,2 тыс. т ягодной продукции. Это на 10,8% выше показателя прошлого года. По итогам года в Минсельхозе прогнозируют урожай ягод на уровне не ниже 20 тыс. т, то есть на уровне 2021 года, когда собрали 19,5 тыс. т ягод.

На этой неделе глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может частично изменить санкции в отношении России, если они косвенно воздействуют на рынки продовольствия и удобрений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть