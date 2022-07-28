В Ягодном союзе допустили снижение урожая земляники, клубники, смородины, малины на 30-50%

Производители ягод ожидают снижения урожая земляники, клубники, смородины, малины, облепихи и других культур на 30-50% в 2022 году относительно сезона прошлого года. Об этом пишет издание «Известиям» со ссылкой на сообщение директора Ягодного союза Ирины Козий.

Сокращение объема урожая подтвердили такие производители ягод, как «Слободские ягодники», КФХ Ворожейкина, «Прессинг», «Тульский сад». Например, в компании «Слободские ягодники» сказали, что по объему малины падение составит 50%, по остальным видам ягод чуть меньше. Владелец «Тульского сада» Евгений Митницкий почеркнул, что в 2023 году он ожидает еще большего сокращения урожая.

Производители связали падение урожая с погодными условиями, перебоями в поставках удобрений и средств защиты растений. По словам Митницкого, после февраля иностранные производители приостановили поставки своей продукции. Запасов на складах осталось очень мало, а аналогов российского производства нет.

В Минсельхозе представили более оптимистичные данные. В ведомстве отметили, что на 19 июля в организованном секторе собрали 8,2 тыс. т ягодной продукции. Это на 10,8% выше показателя прошлого года. По итогам года в Минсельхозе прогнозируют урожай ягод на уровне не ниже 20 тыс. т, то есть на уровне 2021 года, когда собрали 19,5 тыс. т ягод.

На этой неделе глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может частично изменить санкции в отношении России, если они косвенно воздействуют на рынки продовольствия и удобрений.