«Известия»: депутат Лантратова предложила поднять стипендии студентам до уровня МРОТ

Заместитель председателя комитета по просвещению Государственной думы РФ Яна Лантратова предложила увеличить размер стипендий для студентов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, направленный в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В письме главе кабмина сказано, что с 1 сентября базовый размер стипендии для студентов вузов составит 1755 руб., получающих среднее профессиональное образование — 638 руб. Кроме того, в некоторых учебных заведениях имеются различные доплаты: именные, губернаторские и президентская стипендии. Однако, как утверждает Лантратова, их общий размер не превышает МРОТ, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 руб.

Депутат просит правительство поддержать инициативу при рассмотрении бюджета на 2023 год.

В пресс-службе кабмина изданию сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства России и будет направлено в Минобрнауки для проработки.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия» сообщала, что большинство опрошенных россиян высказались за увеличение студенческой стипендии на фоне роста инфляции и безработицы. Больше половины респондентов считают, что минимальный размер стипендии учащихся вузов необходимо поднять с 1,8 до 5 тыс. руб.