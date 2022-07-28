Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Никита Пресняков и его жена сделали парные тату в годовщину свадьбы 10:20
Сын Риз Уизерспун дебютировал в кино 10:17
Спикер Госдумы Володин: запрет пропаганды нетрадиционных ценностей обсудят публично 10:15
Начальник пожарной части насмерть разбился на мотоцикле в Москве 10:09
Российские золотодобытчики столкнулись с запретом экспорта из-за скидок 10:09
Захарова рассказала анекдот о Ленине и Зеленском 10:09
Смартфон компании Oppo взорвался во время использования 10:09
Россиянам рассказали, как правильно выбрать дыню 10:07
В украинском МИД решили не замечать посещение Крыма главой МИД Бельгии в 2021... 10:03
Сайт IKEA не позволяет оформить заказы в Москве 10:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Известия»: депутат Лантратова предложила поднять стипендии студентам до уровня МРОТ

close
100%
Depositphotos

Заместитель председателя комитета по просвещению Государственной думы РФ Яна Лантратова предложила увеличить размер стипендий для студентов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, направленный в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В письме главе кабмина сказано, что с 1 сентября базовый размер стипендии для студентов вузов составит 1755 руб., получающих среднее профессиональное образование — 638 руб. Кроме того, в некоторых учебных заведениях имеются различные доплаты: именные, губернаторские и президентская стипендии. Однако, как утверждает Лантратова, их общий размер не превышает МРОТ, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 руб.

Депутат просит правительство поддержать инициативу при рассмотрении бюджета на 2023 год.

В пресс-службе кабмина изданию сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства России и будет направлено в Минобрнауки для проработки.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия» сообщала, что большинство опрошенных россиян высказались за увеличение студенческой стипендии на фоне роста инфляции и безработицы. Больше половины респондентов считают, что минимальный размер стипендии учащихся вузов необходимо поднять с 1,8 до 5 тыс. руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть