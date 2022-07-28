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Пенсионный фонд будет предоставлять данные Росстату

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пенсионный фонд России (ПФР) обязали предоставлять Росстату обезличенные сведения о получателях социальной помощи для формирования статистики. Закон вступил в силу 28 июля 2022 года. Об этом информирует «Парламентская газета».

Сообщается, что ранее такую информацию использовали только для решения ведомственных задач — для остальных органов власти доступ к этим данным был закрыт.
Инициатива направлена на создание системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении фонда, это, в свою очередь, позволяет сформировать набор социально-экономических показателей.

Пенсионный фонд обязан предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты, поддержки, а также социальных услугах или других выплатах. А также — административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.

Ранее сообщалось, что в России к 1 июня приняли 4,7 млн запросов на получение введенных в апреле пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.

К началу лета решения приняли по 4,5 млн заявлений на пособие. Из них было одобрено 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей (57,5%).

В основном заявки были отклонены из-за несоответствия критериям получения пособия (43% случаев) — деньги предусмотрены только для малообеспеченных граждан, а семьи с высоким доходом на государственную поддержку претендовать не могут. Еще 27% не получили выплаты из-за несоответствия критерию «нулевому доходу», когда у домохозяйства полностью отсутствует официальный заработок. Остальные отказы были связаны с имущественным цензом. Так, у 12% семей во владении оказались два и более автомобилей, у 4% — два и более объектов жилой недвижимости, а 2% — имели вклады. Еще 12% — это иные случаи.

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