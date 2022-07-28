Счетная палата предложила исключить из ФНБ замороженные валютные активы

Счетная палата направила в российское правительство предложения, которые направлены на повышение сохранности Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сказано говорится на сайте ведомства.

«Контрольное ведомство рекомендовало проанализировать текущую структуру средств ФНБ и внести в нее изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении России», — указали в Счетной палате.

Согласно отчету, за 2020 -2021 год структура ликвидных активов ФНБ изменилась. Из нее был исключен американский доллар, снижены доли евро и фунтов стерлингов. На место ушедших валют пришли китайский юань, японская иена и золото в обезличенной форме.

Ранее счетная палата не поддержала рост НДФЛ до 18%. В ведомстве считают, что прогрессивная шкала налогообложения физических лиц возможно только после анализа правоприменительной практики по взиманию повышенного НДФЛ с тех, кто зарабатывает более 5 млн и платит налог в 15%.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что россияне, которые зарабатывают более 10 млн рублей в год, должны отдавать не менее 25% от своего дохода.