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The Guardian: в Британии удивились прогнозу по счетам за ЖКХ после заявления «Газпрома»

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Reuters

Издание The Guardian утверждает, что британских экспертов удивил прогноз, согласно которому счета за электроэнергию в Соединенном Королевстве взлетят до 3850 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей) в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что подобное подорожание счетов может произойти из-за сокращения поставок энергоносителей из Российской Федерации.

Источник издания из крупной британской энергетической компании считает, что прогноз в 3850 фунтов стерлингов «удивительно высок». Аналитики из Cornwall Insight ранее называли цифру в 3300 фунтов, однако теперь консалтинговой фирме придется скорректировать данные и учитывать новые реалии, сложившиеся на европейском газовом рынке.

Издание утверждает, что такая ситуация и вытекающие из нее суммы могут увеличить страдания людей, которые и так с трудом могут позволить себе топливо и электроэнергию.

27 июля зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens не выполняет ремонт двигателей для газопровода «Северный поток».

Ранее сообщалось, что «Газпром» в два раза снизил поставки газа по «Северному потоку». Компания приостановила работу еще одной турбины Siemens. Теперь газопровод работает лишь на 19,5% от максимальной мощности. Из-за этого цены на газ резко выросли, приблизившись к мартовским рекордам.

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