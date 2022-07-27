Зампредседателя Банка России Исаев решил покинуть Центробанк с 1 августа

Юрий Исаев, заместитель председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, решил уволиться со своей должности и покинуть Центробанк с 1 августа 2022 года по собственному желанию. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

«Заместитель Председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», — сказано на сайте российского Центробанка.

Исаев занимал пост заместителя главы регулятора с января текущего года. Также он с 21 апреля 2022 года является членом совета директоров Банка России.

В начале января сообщалось, что заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин покинет свой пост с 25 января. На следующий день его место занял Исаев. Тогда же в регуляторе сказали, что Банк России с 21 марта покинет первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

В конце марта стало известно, что 74-летний советник главы российского Центробанка Сергей Игнатьев решил покинуть ЦБ 31 марта. Игнатьев возглавлял Центробанк в период с 2002 по 2013 год. Позднее он стал советником руководителя регулятора Эльвиры Набиуллиной.