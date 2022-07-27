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Партию экс-президента Украины Порошенко обязали в судебном порядке выплатить долг в $312 тысяч

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Kyodo/Reuters

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» должна будет в судебном порядке выплатить $312 тыс. или 11,5 млн гривен долга за аренду офиса в Киеве, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на украинское агентство УНИАН.

«Общая сумма задолженности состоит из основного долга 10 045 620 гривен, пени — 449 190 гривен, инфляционных потерь (628 688 гривен), процентов годовых (213 866 гривен) и расходов по уплате судебного сбора (170 060 гривен)», — отмечается в публикации.

Согласно информации единого реестра должников Украины, соответствующие производства против партии бывшего украинского лидера ведутся частным исполнителем Киева и открыты 12 и 25 июля 2022 года.

Ранее фракция украинской партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Петр Порошенко, раскритиковала решение отстранить от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. В партии считают, что решение нынешнего президента Украины Владимира Зеленского противоречит конституции государства.

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