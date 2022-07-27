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Ростуризм предупредил о невозможности снять деньги с карты «Мир» на Кубе

Руководитель Ростуризма Догузова: снимать деньги с карты «Мир» на Кубе пока невозможно

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале сообщила, что на Кубе пока невозможно снимать наличные деньги с карты «Мир», но работа над этим ведется.

«В настоящее время такая опция недоступна. В то же время, работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется. Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы «Мир», — написала Догузова.

Ранее сообщалось, что на Кубе завершился первый этап по внедрению в стране карт российской банковской системы «Мир». Советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалон заявлял, что с карт «Мир» можно снимать наличные с банкоматов в местных купюрах — песо.

До этого в платежной системе «Мир» рассказали, что ее картами можно пользоваться в 11 зарубежных странах. Оплатить товары или услуги с помощью карты «Мир» можно в банкоматах в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Картами «Мир» можно также расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.

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