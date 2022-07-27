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Объемы строительства ТЦ в России снизились до минимального с 2004 года уровня

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Объемы строительства российских торговых центров по итогам первого полугодия достигли минимального уровня с 2004 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании Commonwealth Partnership.

По информации издания, общая площадь торговой недвижимости, которая была построена в России в первой половине 2022 года, составила 94 тыс. кв. м., что на 75% меньше, чем в январе — июне 2021 года. Это значение является наименьшим с 2004 года, когда было введено 72 тыс. кв. м.

«В России новое строительство в секторе торговой недвижимости продемонстрировало снижение на 75% по сравнению с индикатором прошлого года (94 тыс. кв. м в первом полугодии 2022-го и 374 тыс. кв. м в первом полугодии 2021-го)», — приводит РБК фрагмент исследования.

Кроме того, в Москве объемы строительства ТЦ снизились до наименьшего значения с 2017 года. По итогам полугода они упали на 44%, то есть, до 37,1 тыс. кв. м.

Согласно прогнозам аналитиков, такая тенденция будет сохраняться.

«В условиях резкого роста потенциальной вакансии в существующих ТЦ, жесткой конкуренции собственников объектов за арендаторов, потери целого пласта ключевых иностранных ретейл-операторов, а также роста стоимости строительства ввод в эксплуатацию новых ТЦ будет сокращаться в среднесрочной перспективе», - цитирует агентство заместителя руководителя департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Татьяну Дивину.

Ранее сообщалось, что в торговых центрах Москвы общий уровень свободных площадей по итогам 2022 года может достигнуть 15-20%.

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