Лавров заявил, что многие страны понимают, что доллар ненадежен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уже больше стран начинают осознавать, что американский доллар не является надежной валютой. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с долларом глава МИД РФ оценил в ходе выступления перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.

«Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен...» — добавил Лавров.

По его словам, в обозримом будущем «капризное поведение» доллара сможет ощутить на себе практически каждый.

Во вторник, 26 июля, стало известно, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 руб. впервые с 11 июля. В этот же день Банк России повысил курс доллара на 27 июля до 58,66 руб.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в сентябре будут продлены ограничения на выдачу наличной валюты.