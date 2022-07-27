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Лавров заявил, что многие страны понимают, что доллар ненадежен

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уже больше стран начинают осознавать, что американский доллар не является надежной валютой. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с долларом глава МИД РФ оценил в ходе выступления перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.

«Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен...» — добавил Лавров.

По его словам, в обозримом будущем «капризное поведение» доллара сможет ощутить на себе практически каждый.

Во вторник, 26 июля, стало известно, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 руб. впервые с 11 июля. В этот же день Банк России повысил курс доллара на 27 июля до 58,66 руб.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в сентябре будут продлены ограничения на выдачу наличной валюты.

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