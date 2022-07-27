В ЦБ назвали четыре правила защиты от фальшивомонетчиков

Россиянам следует соблюдать четыре правила, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. Это «Правило места», «Правило величины», «Правило «трех П» и «Правило помощника». Об этом «Газете.Ru» сообщил специалист управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук, комментируя статистику ЦБ по поддельным денежным знакам. Регулятор выявил чуть более 6 тыс. фальшивых купюр во втором квартале, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Есть места, где необходимо уделять особое внимание тому, какие деньги вам дают на сдачу. Это рынки, небольшие магазинчики и заправки, стихийная продажа товаров с рук. Как правило, здесь нет специальных приборов для проверки наличности, помещение плохо освещено, люди спешат. Тщательно проверяйте каждую полученную банкноту перед тем, как отправить ее в кошелек. А если сомневаетесь в подлинности — просите заменить. Это «Правило места», — рассказал Оксенчук.

«Правило величины» заключается в том, что чем крупнее номинал банкноты, тем выгоднее фальшивомонетчикам ее подделывать. Именно поэтому банкноты крупных номиналов требуют повышенного внимания: в зоне наибольшего риска — пятитысячные, двухтысячные и тысячерублевые купюры, добавил эксперт.

«Самостоятельно проверить наличные можно с помощью «Правила трех «П»: потрогай, посмотри, покрути. На просвет на купюрах видны водяные знаки, защитная нить, совмещающиеся изображения, и микрпоперфорация. Наощупь можно найти выпуклую надпись «Билет Банка России» и специальные метки по краям для слабовидящих. Скрытые символы «РР», знак рубля на однотонных участках, переливающийся герб, цветопеременные элементы можно заметить под острым углом. На пятитысячной банкноте надо обращать внимание и на знаки серийного номера — они увеличиваются слева направо», — указал Оксенчук.

И, наконец, все признаки подлинности наличных есть в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», являющимся своеобразным помощником.

«Само по себе оно не определяет подлинность банкноты, но распознает год выпуска, модификацию, номинал и показывает, где и как найти защитные признаки. С его помощью можно тренироваться самостоятельно определять их с помощью подсказок на виртуальной банкноте», — резюмировал Оксенчук.