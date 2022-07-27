Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Комментатор Губерниев сомневается, что сейчас Глушаков может пригодиться... 05:30
В России предложили разработать специализированный ЗРК против HIMARS 05:26
Стали известны подробности о мужчине, зверски зарезавшем несовершеннолетнюю... 05:26
Модель рассказала, как она провела ночь с Роналду 05:22
В Иране решили подписать соглашение о поставках оборудования в РФ и ремонте... 04:59
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Филиппинах 04:56
Двукратный олимпийский чемпион Михайлов призвал посадить чешского вратаря Гашека... 04:39
Фигуристка Медведева допустила свое возвращение к соревнованиям 04:32
Боец Петр Ян рассказал о планах вернуть себе чемпионский пояс UFC 04:21
Российские ученые открыли течения, ускоряющие таяние льдов в Арктике 03:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем российской нефти

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые осуществляют перевозку нефти или сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил политик, КНР поддерживает спецоперацию на Украине, покупая российскую нефть.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России. – «Газета.Ru») в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», — сказал он.

По информации агентства, данный законопроект поддержали сенаторы Рик Скотт (от штата Флорида) и Кевин Крамер (от штата Северная Дакота). При этом Bloomberg отметил, что инициатива противоречит политике администрации президента США Джо Байдена, и она имеет мало шансов на одобрение в сенате.

Также в публикации указывается, что прекращение поставок российской сырой нефти в Китай может привести к тому, что Пекин будет конкурировать с другими крупными странами за нефть из Ближнего Востока и Африки. А следствием этого может стать рост цен.

Ранее в Госдепартаменте США призвали Китай и Индию присоединиться к сделке по установлению «потолка» цен на российскую нефть.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть