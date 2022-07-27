В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем российской нефти

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые осуществляют перевозку нефти или сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил политик, КНР поддерживает спецоперацию на Украине, покупая российскую нефть.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России. – «Газета.Ru») в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», — сказал он.

По информации агентства, данный законопроект поддержали сенаторы Рик Скотт (от штата Флорида) и Кевин Крамер (от штата Северная Дакота). При этом Bloomberg отметил, что инициатива противоречит политике администрации президента США Джо Байдена, и она имеет мало шансов на одобрение в сенате.

Также в публикации указывается, что прекращение поставок российской сырой нефти в Китай может привести к тому, что Пекин будет конкурировать с другими крупными странами за нефть из Ближнего Востока и Африки. А следствием этого может стать рост цен.

Ранее в Госдепартаменте США призвали Китай и Индию присоединиться к сделке по установлению «потолка» цен на российскую нефть.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.