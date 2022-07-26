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«Нафтогаз» Украины объявил дефолт по еврооблигациям

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РИА «Новости»

Украинская госкомпания «Нафтогаз» объявила технический дефолт из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций, передает ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что правительство не предоставило должностным лицам «Нафтогаза» разрешения провести платежи держателям еврооблигаций для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года) и «пошло на дефолт».

Невыполнение этих обязательств лишило компанию доступа к международному рынку капитала, такими действиями власти взяли на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта газа для отопительного сезона-2022/2023, подчеркнули в «Нафтогазе».

22 июля «Нафтогаз» направил запрос в правительство на одобрение выплат по евробондам, однако он не был удовлетворен. Дополнительный запрос на утверждение такого платежа был также направлен 23 июля. Инвесторы отказались дать «Нафтогазу» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям.

Правительство Украины своим распоряжением предписало компании согласовывать выплаты по евробондам, а также запретило погашение выпуска евробондов-2022 и выплаты купона по евробондам-2024.

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