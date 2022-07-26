«БКС»: бюджет может получить до ₽910 млрд при росте доллара до 60-65 рублей

Возврат доллара к 60-65 рублям может принести российскому бюджету дополнительные 260-910 млрд рублей доходов. Об этом «Газете.Ru» сообщил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По данным Мосбиржи на 18:26 мск доллар стоил 60,21 рубля. За день он вырос на 2 рубля.

«Если опираться на оценки главы Минфина Антона Cилуанова, то каждый рубль в паре USD/RUB стоит бюджету порядка 130 млрд рублей доходов. Значит возврат курса к 60-65 с 58 рублей будет предполагать дополнительные 260-910 млрд рублей доходов», — рассказал Карпунин.

С ним согласилась заместитель начальника отдела аналитических исследований

Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

«Для бюджетной системы России ослабление рубля, безусловно, принесет дополнительные выигрыши. Это будет связано не только с ростом обязательных отчислений экспортеров (таких как НДПИ, экспортные пошлины, налог на прибыль), но и с теми налогами и взносами, которые платят компании, работающие на внутреннем рынке. Снижение курса рубля приведет к тому, что продукция российских производителей станет более конкурентоспособной по цене по сравнению с ввозимой продукцией, например, из стран Азии, а значит, расширится и налоговая база по налогу на прибыль, НДС и другим налогам и взносам», — объяснила эксперт.