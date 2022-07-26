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Мишустин распорядился передать «Зарубежнефти» доли Total и Equinor в Харьягинском проекте

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Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минэнерго Николаю Шульгинову подписать дополнение к Харьягинскому соглашению о разделе продукции о передаче «Зарубежнефти» долей TotalEnergies и Equinor в Харьягинском месторождении. Соответствующее распоряжение опубликовано официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что «Зарубежнефти» передадут доли 20% французской компании TotalEnergies и 30% норвежской Equinor.

Распоряжение Мишустин подписал 25 июля.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предлагал ограничить долю иностранного участия в значимых для российской энергетики проектах ради защиты национальных интересов.

Он также указал на то, что российский президент Владимир Путин уже принял первые шаги в этом направлении, когда подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству. Иностранные акционеры — японские Mitsui и Mitsubishi, а также британско-нидерландский концерн Shell — смогут получить доли в новом предприятии или взять компенсацию.

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