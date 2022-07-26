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В Польше заявили, что не боятся остаться без газа после заявлений «Газпрома»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что в республике не боятся остаться без газа после заявления «Газпрома», пишет РИА Новости.

«В связи с тем, что правительство «Права и справедливости» в начале своей первой каденции, после 2015 года, приняло решение о строительстве газопровода Baltic Pipe, такого риска, касающегося отсутствия поставок газа в Польшу, нет», — сказал Мюллер.

Однако представитель правительства Польши предупредил, что цены на топливо могут вырасти на фоне последнего заявления российской энергетической компании относительно ограничений поставок газа в Европу.

Накануне сообщалось, что «Газпром» решил остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» из-за ремонтных работ. В связи с этим суточная пропускная способность станции составит до 33 млн кубометров в сутки. Это, примерно, 20% от мощности газопровода.

На фоне этого решения цена газа в Европе на бирже выросла до $2 тыс. за тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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